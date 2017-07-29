 Maç kadrosu 21'e çıkarılıyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Maç kadrosu 21'e çıkarılıyor

    Maç kadrosu 21'e çıkarılıyor

    Başkanı Türk futbolundaki yenilikleri açıkladı: "1997 yılından beri 18 kişi olan maç kadrosunun, 21 kişiye çıkarılması için bir karar aldık. 3 kişiyle sınırlı olan saha kenarında ısınan futbolcu sayısı 5'e çıkacak, performans antrenörü de eşlik edecek. Video Hakem Sistemi (VAR) Süper Lig'de Ocak 2018'de devreye girecek"

    , yeni sezonun ilk toplantısını vakfın Maslak'taki merkezinde düzenledi. Sezonun ilk olağan toplantısı, başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Deniz Atalay ile Süper Lig'deki diğer kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Sivasspor Kulübü ise mazeret bildirerek temsilci göndermedi.

    FİKİR BABASI USTA
    Sezonun ilk toplantısında Türk futbolunda devrim gibi kararlar çıktı. Daha önce Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın gündeme getirdiği 'maç kadrosunun 21'e çıkarılması' talebi KBV toplantısında hayata geçirildi. Başkan Gümüşdağ bu yenilikle birlikte iki devrimin daha altına imza attıklarını söyledi.

    TFF DE OLUMLU
    Gümüşdağ, yeni sezon uygulamalarıyla ilgili aldıkları kararlara TFF'nin de olumlu baktığını belirtti. KBV Başkanı, "1997 yılından beri 18 kişi olan maç kadrosunun, 21'e çıkarılmasıyla ilgili bir karar aldık. Bu kararı Sayın Demirören ile görüştüm. TFF de bu karara olumlu bakıyor. Bu konuda bir mutabakat sağlamış bulunmaktayız. Amaç; tüm oyuncuların maçın içinde olmasını ve konsantrasyonlarının daima üst seviyede tutmalarına yardımcı olmak. Bu düzenlemeyle saha zemin sulaması ve 3 kişiyle sınırlı olan saha kenarında ısınan futbolcu sayısını 5'e çıkarılması ve bu oyunculara performans antrenörünün eşlik etmesiyle ilgili karar aldık. Bu; futbolun gelişimiyle ilgili alınan en önemli kararlardan birisi" diye konuştu.

    Ayrıca geçen sezon devre arasından beri denemeleri yapılan Video Hakem Sistemi için de belirlenen tarih açıklandı. Gümüşdağ, (VAR)'ın 2018'in Ocak ayından itibaren başlayacağını duyurdu.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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