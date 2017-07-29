Maç kadrosu 21'e çıkarılıyor
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ Türk futbolundaki yenilikleri açıkladı: "1997 yılından beri 18 kişi olan maç kadrosunun, 21 kişiye çıkarılması için bir karar aldık. 3 kişiyle sınırlı olan saha kenarında ısınan futbolcu sayısı 5'e çıkacak, performans antrenörü de eşlik edecek. Video Hakem Sistemi (VAR) Süper Lig'de Ocak 2018'de devreye girecek"
FİKİR BABASI USTA
Sezonun ilk toplantısında Türk futbolunda devrim gibi kararlar çıktı. Daha önce Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın gündeme getirdiği 'maç kadrosunun 21'e çıkarılması' talebi KBV toplantısında hayata geçirildi. Başkan Gümüşdağ bu yenilikle birlikte iki devrimin daha altına imza attıklarını söyledi.
TFF DE OLUMLU
Gümüşdağ, yeni sezon uygulamalarıyla ilgili aldıkları kararlara TFF'nin de olumlu baktığını belirtti. KBV Başkanı, "1997 yılından beri 18 kişi olan maç kadrosunun, 21'e çıkarılmasıyla ilgili bir karar aldık. Bu kararı Sayın Demirören ile görüştüm. TFF de bu karara olumlu bakıyor. Bu konuda bir mutabakat sağlamış bulunmaktayız. Amaç; tüm oyuncuların maçın içinde olmasını ve konsantrasyonlarının daima üst seviyede tutmalarına yardımcı olmak. Bu düzenlemeyle saha zemin sulaması ve 3 kişiyle sınırlı olan saha kenarında ısınan futbolcu sayısını 5'e çıkarılması ve bu oyunculara performans antrenörünün eşlik etmesiyle ilgili karar aldık. Bu; futbolun gelişimiyle ilgili alınan en önemli kararlardan birisi" diye konuştu.
Ayrıca geçen sezon devre arasından beri denemeleri yapılan Video Hakem Sistemi için de belirlenen tarih açıklandı. Gümüşdağ, (VAR)'ın 2018'in Ocak ayından itibaren başlayacağını duyurdu.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
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brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
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Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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