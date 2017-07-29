Gümüşdağ’dan flaş ayrılık
Başakşehir ve KBV Başkanı Göksel Gümüşdağ, toplantıda gündeme dışı flaş bir karara imza attı.
BU GÖREVDEN KAÇAMAZ
Toplantı sonrası KBV Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın görevi bırakacağını söylemesinin ardından bu karara diğer kulüp başkanları ve yöneticileri karşı çıktı. Gümüşdağ'a, kendisinin yerine geçecek adayın kim olacağının sorulması üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mikrofonu aldı ve Göksel Gümüşdağ'ın görevine devam edeceğini belirtti. ÖZBEK, "Göksel başkanın bu görevini bırakmaması lazım. 1 dönem daha hizmet etme mecburiyeti vardır. 17 kulüp olarak göreve devam etmesini istiyoruz. Bu görevden kaçamaz, bu görevi ihmal edemez. Aksi takdirde bugüne kadar yaptıkları menziline erişmez. Göksel başkan bugüne kadar yaptığı hizmetlerinin sonucunu almak için göreve devam etmeli" çağrısında bulundu. Özbek'in ardından tekrar konuşan Gümüşdağ ise, "Bu konuda benim kararım aynı. 10 Ağustos'taki seçimde görüşmek üzere" diye kestirip attı.
'TERİM'LE ÖNCEDEN GÖRÜŞÜLÜYORDU'
Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "TFF ile Fatih Terim arasında görüşmeler vardı. Normal bir karar olabilir. Karşılıklı bir mutabakat sağlanmış ve böyle bir karar alınmış. Buna saygı duymak zorundayız. Federasyon, böyle bir kan değişikliğine ihtiyaç duymuş" ifadelerini kullandı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
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brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
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Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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