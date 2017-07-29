 Gümüşdağ’dan flaş ayrılık – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Gümüşdağ’dan flaş ayrılık

    Gümüşdağ’dan flaş ayrılık

    Başakşehir ve KBV Başkanı , toplantıda gündeme dışı flaş bir karara imza attı.

    Görevde bulunduğu 3 yılda önemli işlere imza attıklarını söyleyen Gümüşdağ, "Bu 3 yılda bir kez olsun sesler yükselmedi. Konuşup halledemeyeceğimiz fikir ayrılıkları oluşmadı. Toplantı katılım oranlarımız daima yüzde 90, yüzde 100 oldu. Yeni sezon başlıyor. 3 senedir gururla üstlendiğim bu görevi tamamlıyorum. Yeni dönemde aday olmayacağımı arkadaşlarıma ilettim. 10 Ağustos'ta yapılacak bir toplantıyla yeni seçilecek başkana görevi devredeceğim. Artık benim için 'hoşçakal' deme zamanı geldi ama var gücümüzle Kulüpler Birliği için hizmet vermeye devam edeceğim" diye ayrılık kararını açıkladı. BU karar 'ın TFF Başkanı olmak için böyle bir karar aldığı şeklinde yorumlandı. Bir basın mensubunun, "TFF Başkanlığı için aday olacak mısınız?" şeklindeki sorusuna ise Kulüpler Birliği Başkanı, "Ben ancak bu koltuktan şu koltuğa geçerim" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

    BU GÖREVDEN KAÇAMAZ
    Toplantı sonrası KBV Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın görevi bırakacağını söylemesinin ardından bu karara diğer kulüp başkanları ve yöneticileri karşı çıktı. Gümüşdağ'a, kendisinin yerine geçecek adayın kim olacağının sorulması üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mikrofonu aldı ve Göksel Gümüşdağ'ın görevine devam edeceğini belirtti. ÖZBEK, "Göksel başkanın bu görevini bırakmaması lazım. 1 dönem daha hizmet etme mecburiyeti vardır. 17 kulüp olarak göreve devam etmesini istiyoruz. Bu görevden kaçamaz, bu görevi ihmal edemez. Aksi takdirde bugüne kadar yaptıkları menziline erişmez. Göksel başkan bugüne kadar yaptığı hizmetlerinin sonucunu almak için göreve devam etmeli" çağrısında bulundu. Özbek'in ardından tekrar konuşan Gümüşdağ ise, "Bu konuda benim kararım aynı. 10 Ağustos'taki seçimde görüşmek üzere" diye kestirip attı.

    'TERİM'LE ÖNCEDEN GÖRÜŞÜLÜYORDU'
    Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "TFF ile Fatih Terim arasında görüşmeler vardı. Normal bir karar olabilir. Karşılıklı bir mutabakat sağlanmış ve böyle bir karar alınmış. Buna saygı duymak zorundayız. Federasyon, böyle bir kan değişikliğine ihtiyaç duymuş" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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