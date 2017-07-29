Bekir İrtegün serbest
FETÖ üyeliği sebebiyle gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programın kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Daha öncede pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.
İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunurken Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ünlü futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılacak olan İrtegün, sorguya alındı. Ünlü futbolcunun sorgusunun ardından serbest bırakılmasına karar verildi.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:46
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 1
Yorum
engin önde hic sol ayak kalmadı belhandayı sola cekip ben afra ortada muhtesem olurdu
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 37
Yorum
KUTLU TÜRK sanane tazminattan derken? TFF kimsenin babasının çiftliği değil öyle bir durum olcaksa her TÜRK vatandası takıpçisi olmalı.
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F.Bahçe'den transfer açıklaması
Toplam 10
Yorum
Yerinde sayan,geriye giden FB Bu yönetimin bırakması demek; FB'nin asrın transferini yapması demektir. Ha messi'yi almışsın,ha bu yönetim bırakıp gitmiş, ikisi de aynı
Bekir İrtegün serbest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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