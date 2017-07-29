 Bekir İrtegün serbest – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    serbest

    Bekir İrtegün serbest

    FETÖ üyeliği sebebiyle gözaltına alınan futbolcu , savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

    Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu , FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programın kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Daha öncede pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

    İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunurken Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ünlü futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

    Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılacak olan İrtegün, sorguya alındı. Ünlü futbolcunun sorgusunun ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:46
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