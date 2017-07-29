Bekir İrtegün mahkemeye sevk edildi
Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programın kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Daha öncede pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.
İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunurken Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ünlü futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılacak olan İrtegün, sorguya alındı. Ünlü futbolcunun tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceğine Soruşturma Savcısı Ergün Güçlü karar verecek
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:25
-
Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz
Toplam 17
Yorum
neoplan gülmekten karnıma ağrılar giriyor. japon balığı gibiyiz.
-
Cenk Ergün sürprizi
Toplam 4
Yorum
sivasli yusuf ögretici arkadas,cenk bey istifa edince senmi yönetici olacan´taraftar ilmak takimina,yönetimine sahip cikmaktir,onlari rendice etmeyecegiz.
-
Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 31
Yorum
Fenerli aslanlı, koçum benim, sen kendi işine bak, fatih terim milletin seninde olan paranı yiyor 3 temmuzlar sana acı acı giriyor demek ki...
Bekir İrtegün mahkemeye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.