 Bekir İrtegün mahkemeye sevk edildi – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    mahkemeye sevk edildi

    Bekir İrtegün mahkemeye sevk edildi

    Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

    Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu , FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programın kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Daha öncede pasaportuna el konulmuş yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.

    İrtegün hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliği suçlaması bulunurken Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ünlü futbolcu İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

    Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ergün Güçlü tarafından işlemleri yapılacak olan İrtegün, sorguya alındı. Ünlü futbolcunun tutuklamaya sevk edilip edilmeyeceğine Soruşturma Savcısı Ergün Güçlü karar verecek

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:25
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