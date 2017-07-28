Türk futbolunda devrim gibi karar

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen sezonun ilk olağan toplantısı, Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Deniz Atalay ile Süper Lig'deki diğer kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Sivasspor Kulübü ise mazeret bildirerek temsilci göndermedi.



Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, görevde bulunduğu 3 yılda önemli işlere imza attıklarını söyledi.



Başkanlığı döneminde sevgi, saygı ve birliktelik esaslarına önem verdiklerini aktaran Gümüşdağ, "Bu 3 yılda bir kez olsun sesler yükselmedi. Konuşup halledemeyeceğimiz fikir ayrılıkları oluşmadı. Toplantı katılım oranlarımız daima yüzde 90, yüzde 100 oldu." diye konuştu.



"ARTIK 'HOŞÇAKAL' DEME ZAMANI GELDİ"

Vakfın 10 Ağustos'ta yeni başkanını seçeceğini ve kendisinin aday olmadığını aktaran Gümüşdağ, "Yeni sezon başlıyor. 3 senedir gururla üstlendiğim bu görevi tamamlıyorum. Yeni dönemde aday olmayacağımı arkadaşlarıma ilettim. 10 Ağustos Perşembe günü yapılacak bir toplantıyla yeni seçilecek başkana görevi devredeceğim. Artık benim için 'hoşçakal' deme zamanı geldi ama var gücümüzle Kulüpler Birliği için hizmet vermeye devam edeceğim. Bu vakıf, Türk futbolu için önemli ve stratejik bir değere kavuştu. Bundan sonra da etkisini devam ettirecektir. Ben sadece koltuk değiştireceğim." ifadelerini kullandı.



MAÇ KADROSU 21'E ÇIKARILDI

Göksel Gümüşdağ, toplantıda yeni sezon uygulamalarıyla ilgili aldıkları kararlara da değinerek, şunları kaydetti:

"1997 yılından beri 18 kişi olan maç kadrosunun, 21'e çıkarılmasıyla ilgili bir karar aldık. Bu kararı Sayın Demirören ile görüştüm. TFF de bu karara olumlu bakıyor. Bu konuda bir mutabakat sağlamış bulunmaktayız. Amaç, tüm oyuncuların maçın içinde olmasına ve konsantrasyonlarının daima üst seviyede tutmalarına yardımcı olmak. Bu düzenlemeyle saha zemin sulaması ve 3 kişiyle sınırlı olan saha kenarında ısınan futbolcu sayısını 5'e çıkarılması ve bu oyunculara performans antrenörünün eşlik etmesiyle ilgili karar aldık. Bu, futbolun gelişimiyle ilgili alınan en önemli kararlardan birisi."







GÜMÜŞDAĞ'DAN TERİM YORUMU

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasını değerlendiren başkan Gümüşdağ, "TFF ile Fatih Terim arasında görüşmeler vardı. Normal bir karar olabilir. Karşılıklı bir mutabakat sağlanmış ve böyle bir karar alınmış. Buna saygı duymak zorundayız. Federasyon, böyle bir kan değişikliğine ihtiyaç duymuş. Fatih Terim de Türk futboluna önemli hizmet etmiş, tarihi rekorlar kırmış bir teknik adam. Ona da bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Dünya Kupası'na giderken bu işle ilgili gerekli pozisyonun alınmasını ve milli takımımızın başarıya devam etmesi en büyük arzumuz." şeklinde görüş belirtti.



ÖZBEK: "GÖKSEL BAŞKAN BİR YERE GİDEMEZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ'ın aday olmama kararına karşı çıktıklarını belirterek, "Göksel başkan bir yere gidemez." dedi.

Vakıf üyesi 17 kulüp adına konuşan Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına Galatasaray'ı temsilen 2 senedir katılıyorum. Bu zaman zarfında, son derece üretken, başarılı, geleceği planlayan bir vakıf olduğunu teşhis ettim. Her toplantıda istişare edilen, birbirimizi ikna ettiğimiz ve sonunda mutabakata varılan konular konuşuldu. Her sorunda yüzde 10 konsensüs sağladık. İlk defa bugünkü konuda konsensüs olmadı. İlk defa görüş ayrılığımız var. 17 kulübün temsilcisi bir şey söylüyor, vakfın başkanı başka şey söylüyor. Mutabakatsızlığı hayra yormuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"BÜYÜK HİZMETLER VERDİ"

Gümüşdağ'ın, hizmetlerinin sürekliliği açısından göreve devam etmesi gerektiğini kaydeden Özbek, şöyle konuştu:

"Göksel başkanın Türk futboluna ne tür hizmetler verdiğini, imkansız hizmetleri realize ettiğine hepimiz şahidiz. Ekibiyle dört dörtlük, mükemmel bir hizmet sundular ve başarılı işler yaptılar. 17 kulüp başkanı olarak 'Göksel Başkan'ın hizmetlerinin devamı açısından vakıf başkanlığını bırakmaması lazım' diyoruz. Bir dönem daha hizmet etme mecburiyeti vardır. Bugüne kadar Türk futbolu için yaptığı şeylerin devamını sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Göksel başkanın yaptığı şeyler, bir buz dağı gibi. Sadece suyun üstündeki kısmını görebiliyoruz."



"BU GÖREVDEN KAÇAMAZ"

Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık görevinden kaçamayacağını dile getiren Dursun Özbek, "Göksel Gümüşdağ, önümüzdeki dönemde de Kulüpler Birliği Vakfının başkanıdır. Bu görevden kaçamaz, bu görevi ihmal edemez. Aksi takdirde bugüne kadar yaptıkları kadük kalır, menziline erişmez. Galatasaray Kulübü Başkanı, diğer başkanların verdiği yetki ve Göksel kardeşimin bir ağabeyi olarak söylüyorum; Göksel Başkan bir yere gidemez. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerin sonucunu almak, menzile eriştirmek için başkanlığa devam etmesinin gereği var. Kulüpler Birliği Vakfının 17 üyesinin altına imza attığı bir karardır. Kimse başka türlü yorumlamasın. Göksel Gümüşdağ'ın aday olmama konusunda söylediklerini de çok dikkate almayın." ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine yeniden söz alan Göksel Gümüşdağ, "Aynı yerdeyim. Teşekkür ederim. Kararım bu yönde. 10 Ağustos'taki kongrede görüşürüz." diyerek sözlerini tamamladı.