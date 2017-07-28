Semih Kaya'lı Sparta Prag yenildi
Milli futbolcu Semih Kaya'nın formasını giydiği Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu.
Galatasaray'dan Çek ekibi Sparta Prag'a tranferi gerçekleşen Semih Kaya takımıyla çıktığı UEFA Avrupa ligi 3. ön eleme ilk resmi maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile mücadele etti.
Müsabakadan galip ayrılan Kızılyıldız'ın gollerini 13. dakikada Richmond Boakye ve 65 . dakikada Guelor Kanga attı.
Semih Kaya müsabakada 90 dakika sahada kaldı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:30
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Jong ve Cavanda elde kaldı
Toplam 8
Yorum
sivasli yusuf ben sporcunun ahlaklisini severim diyen büyük insan mustafa kemal atatürk.onurlari ile gittiler dedigimde gel.
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Alper Tunga
Toplam 21
Yorum
Diego Fener rövanşta bence 5 atar.Fakat Başakşehir 15 atar.ayni Barcelona arkadaş. Vay be.
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Beşiktaş sınıfta kaldı
Toplam 20
Yorum
Fenerli Taraflı habercilere bak. Maç programından yorgun düştükleri için yenilmişlermiş. Bırakın bu işi. Dün fener gol yiyince gülenler başı tuttu
Semih Kaya'lı Sparta Prag yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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