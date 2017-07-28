 Semih Kaya'lı Sparta Prag yenildi – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    'lı yenildi

    Semih Kaya'lı Sparta Prag yenildi

    Milli futbolcu 'nın formasını giydiği , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Kızılyıldız'a 2-0 mağlup oldu.

    Galatasaray'dan Çek ekibi 'a tranferi gerçekleşen takımıyla çıktığı UEFA Avrupa ligi 3. ön eleme ilk resmi maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile mücadele etti.

    Müsabakadan galip ayrılan Kızılyıldız'ın gollerini 13. dakikada Richmond Boakye ve 65 . dakikada Guelor Kanga attı.

    Semih Kaya müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:30
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