 Kulüpler birliği toplanıyor – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Kulüpler birliği toplanıyor

    Kulüpler birliği toplanıyor
    , 2017-2018 sezonu ilk olağan toplantısını bugün gerçekleştirilecek. Vakfın Maslak'taki merkezinde düzenlenecek toplantı, saat 11.00'de başlayacak.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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