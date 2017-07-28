Bekir İrtegün 'ByLock'tan gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Bekir İrtegün Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Başakşehir Spor Kulübü futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.
Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve eski Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, ByLock kullandığı tespit edilen Bekir İrtegün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Bekir İrtegün'ün takımıylı birlikte kamp yapmak için yurtdışına çıkış yapacağı sırada Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konulmuştu. Ardından Medipol Başakşehir, Bekir İrtegün'ün sözleşmesini iptal ederek futbolcu ile yollarını ayırmıştı. Milli futbolcu İrtegün Fenerbahçe'de de oynamıştı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:52
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Lens haftaya geliyor
Toplam 27
Yorum
KrAlex Lens sağ kanatta Dirar ise sol kanata çekilebilir Valbuena 10 numara Ekici göbekte oynatılmalıdır. Forvette Ahmeti beğendim şans verilmeli.
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Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi
Toplam 17
Yorum
TARAFTAR CENK İYİNİYETLİ FAKAT İYİ BİR KALECİ DEĞİL G.S OYNADIĞI HER MAÇTA GOL YEMEYI BAŞARMIŞTIR,İSPANYADADA DEVAM EDECEKTİR.VE BİLE BİLE ALDILAR
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Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Toplam 31
Yorum
gkhgny1907 çok sevdik kjaeri lakin bizim 10 numara için limaya yada ben arfaya ihtiyacımız var ayrıca birde forvet enaz.yolu açık olsun güzel kar ettik
Bekir İrtegün 'ByLock'tan gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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