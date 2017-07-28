 Bekir İrtegün 'ByLock'tan gözaltına alındı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    'ByLock'tan gözaltına alındı

    Bekir İrtegün 'ByLock'tan gözaltına alındı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Başakşehir Spor Kulübü futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

    Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve eski Fenerbahçeli futbolcu , FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

    Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, ByLock kullandığı tespit edilen Bekir İrtegün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    Bekir İrtegün'ün takımıylı birlikte kamp yapmak için yurtdışına çıkış yapacağı sırada Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konulmuştu. Ardından Medipol Başakşehir, Bekir İrtegün'ün sözleşmesini iptal ederek futbolcu ile yollarını ayırmıştı. Milli futbolcu İrtegün Fenerbahçe'de de oynamıştı.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:52
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