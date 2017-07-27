Neymar attı Barça kazandı
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, Manchester United'ı 1-0 yendi.
Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, İspanya temsilcisi Barcelona ile İngiltere'nin Manchester United takımları karşı karşıya geldi.
Katalan ekibi, adı Paris Saint-Germain ile anılan Neymar'ın 31. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Turan, ikinci yarıda oyuna girdi.
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni transferlerden Victor Lindelöf'e ilk yarıda, Romelu Lukaku'ya ise 90 dakika şans verdi.
2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.
Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:07
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Hedef gruplar
Toplam 10
Yorum
aykut acilen milli takımın başına geçmelidir.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 50
Yorum
Kartal IN HIç hayal etme.. Günes'in BJK'daki gÖrevi bitmedi ki Terim'in GS'den kaçtigi gibi kaçsin. Yilmaz Vural Mehmet Özdilek gibi iyi hocalar var.
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 21
Yorum
boz cook dogru hamle...bu habere cook sevindim...luce bir futbol profesörü
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