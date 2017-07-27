FIFA'dan Türkiye'ye ceza
FIFA, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki Ukrayna, Kosova ve Finlandiya maçlarında, taraftarların uygunsuz davranışları nedeniyle Türkiye'ye, 13 bin İsviçre frangı ceza verdi.
FIFA Disiplin Kurulunun kararları doğrultusunda, 2018 Dünya Kupası elemelerindeki karşılaşmalarda meydana gelen aksaklıklar ve tribünlerde yaşanan olaylar sonucu ceza alan ulusal futbol federasyonlarının listesi yayımlandı.
Buna göre Türkiye'ye, ev sahipliği yaptığı 6 Ekim 2016'daki Ukrayna, 12 Kasım 2016'daki Kosova ve 24 Mart'taki Finlandiya müsabakalarında yaşananlar sebebiyle 13 bin İsviçre frangı (yaklaşık 48 bin lira) ceza verildi.
Tribünlerden şişelerin atıldığı ve taraftarların sahaya girdiği Türkiye-Ukrayna maçı için 3 bin, tribünlerde uygunsuz pankart açılan Türkiye-Kosova maçı için 5 bin, taraftarların sahaya girdiği, tribünlerden torpil atıldığı, her iki devrenin de geç başladığı Türkiye-Finlandiya maçı için de 5 bin İsviçre frangı ceza verildiği belirtildi.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:24
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 78
Yorum
Engin bi lucesku bi fatih terim karar verin fotomac hangisi geliyor
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 90
Yorum
suleyman beşiktaş türk olamdığı için bırakmaz diyen arkadaş sen dön önce tutuğun takımın kököleri nerden geliyor bi bak ayrıca sezon planlaması yapılmış bjk hocayı göndericek oldu isterseniz fb ve gs yarım şar porsiyon halinde şampiyonluğu paylaştıralım hadi hadi başka kapıya aklınız varsa terim diye tudoru yollamazsınız
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Sturm Graz - Fenerbahçe | 20.00
Toplam 1
Yorum
aykut hoca mehmet ekıcı nerede
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