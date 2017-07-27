Erkek Milli Futbol Takımı finalde!
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, yarı finalde karşılaştığı İtalya'yı 4-0 yenerek finale çıktı.
Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 39. dakikada Orhan Aydeniz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci devre 69. dakikada Hüseyin Er, 80. dakikada Eşref Metin Su, 85. dakikada Murat Şimşek'in attığı gollerle Türk Milli Takımı, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla adını finale yazdıran Türkiye, saat 20.00'de başlayacak Mısır-Ukrayna maçının galibi ile eşleşecek.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:32
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 74
Yorum
austin 20 yıla gitmene gerek yok.4-5 yıl geriye yeter bak bakalım orda ne olmuş.şu anda hangi kulüp bunu yapabilmiş.peh anca laf..
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Muslera 2021'e kadar G.Saray'da
Toplam 4
Yorum
che sana helal adamim.
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Muslera 2021'e kadar G.Saray'da
Toplam 4
Yorum
FEDA OLSUN PAŞAMA Nando reyizin kabaca yıllık ücretini hesaplayalım 3 milyon 575 bin sabit 70 puan=350bin 35 maç başı=700bin =yıllık 5 Milyon € ARTABİLİR!
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