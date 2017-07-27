 Erkek Milli Futbol Takımı finalde! – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Erkek Milli Futbol Takımı finalde!

    Erkek Milli Futbol Takımı finalde!

    Samsun'da düzenlenen 'nda Erkek Milli Futbol Takımı, yarı finalde karşılaştığı İtalya'yı 4-0 yenerek finale çıktı.

    Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 39. dakikada Orhan Aydeniz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    İkinci devre 69. dakikada Hüseyin Er, 80. dakikada Eşref Metin Su, 85. dakikada Murat Şimşek'in attığı gollerle Türk Milli Takımı, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.

    Bu sonuçla adını finale yazdıran Türkiye, saat 20.00'de başlayacak Mısır-Ukrayna maçının galibi ile eşleşecek.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:32
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