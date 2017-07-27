Erkek Milli Futbol Takımı finalde!

Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, 39. dakikada Orhan Aydeniz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



İkinci devre 69. dakikada Hüseyin Er, 80. dakikada Eşref Metin Su, 85. dakikada Murat Şimşek'in attığı gollerle Türk Milli Takımı, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla adını finale yazdıran Türkiye, saat 20.00'de başlayacak Mısır-Ukrayna maçının galibi ile eşleşecek.