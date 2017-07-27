Düellonun galibi Juventus

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, İtalya'nın son şampiyonu Juventus ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşılaştı.

Gonzalo Higuain ve Claudio Marchisio'nun golleriyle iki kez öne geçen Juventus karşısında Paris temsilcisi, Goncalo Guedes ve Javier Pastore ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Marchisio, takımına 3-2'lik galibiyeti getiren golü kaydetti.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.



