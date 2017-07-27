Düellonun galibi Juventus
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus, Paris Saint Germain'i 3-2 mağlup etti.
Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, İtalya'nın son şampiyonu Juventus ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşılaştı.
Gonzalo Higuain ve Claudio Marchisio'nun golleriyle iki kez öne geçen Juventus karşısında Paris temsilcisi, Goncalo Guedes ve Javier Pastore ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Marchisio, takımına 3-2'lik galibiyeti getiren golü kaydetti.
2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.
Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:04
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞLI Bu olaya şahit olsam en azından yakan ile kavga ederim. senin gibi alkışl. yabancı sporculara gelince edebiyle oynayana her zaman kapımız aç
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Muharrem Usta'ya büyük destek
Toplam 4
Yorum
furkan erdo61 kardeşim geleceğin genç takımı diyorsun bu işler genç takımla olmaz tecbulerinin yanında genç yetenek yetiştirmemiz lazım
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 59
Yorum
azize Almanya da antrenörlük eğitimi almış Yılmaz VURAL'ı A milli takımımızın başına getirelim. Bu görevi layıkıyla yapar.
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