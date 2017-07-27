Doğuştan yetenekli

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yardımcılığını yapan Ufuk Kahraman yaptığı açıklamada, Cengiz'in doğuştan bir yeteneği olduğunu belirtti.

Cengiz'in kendi yaş grubunda liderlik vasfının ön plana çıktığını ifade eden Kahraman, "Cengiz, gelişime açık bir oyuncu. Seninle konuşurken gözünün içine bakar, ne istiyor, ne anlatıyor der gibi onu almaya çalışır." dedi.

Kahraman, Cengiz'le çok özel antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Cengiz'e, Messi ve Hagi'nin görüntülerini izlettik. Cengiz'i takım oyuncusu yapmaya çalıştık. Özel antrenmanların yanı sıra görsel eğitim vermeye çalıştık." diye konuştu.

Genç oyuncusunun Altınordu formasıyla TFF 1. Lig'de ilk olarak Manisaspor maçında forma şansı bulduğunu hatırlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Cengiz'e maç kampında, 'Hoca seni bu hafta oynatmayı düşünüyor' dedim. Cengiz'in gözleri parladı. Diyaloğa girdiğin zaman çok iyi algılayabiliyor. Onunla konuştuğum zamanı çok iyi hatırlıyorum; çok heyecanlandı. Başarabileceğini, ona çok güvendiğimizi ve bunun üzerinden kalkabileceğini söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz bir katkı verdi, bireysellikten takım oyuncusuna dönmesi muhteşem bir olaydı."



Özdurulmuş: "Bizi kupadan etti"

Alt yaş kategorilerinde 112 maçta 35 gol kaydeden Cengiz'in altyapıda çalıştığı antrenörlerden Uğur Özdurulmuş, Cengiz'le 2 sene çalıştıklarını belirtti.

Antalya'da oynadıkları ve Fenerbahçe'ye yenilerek 2. oldukları 14 Yaş Altı Akademi Ligi'nde Cengiz'in turnuvanın en iyi oyuncusu olduğunu kaydeden Özdurulmuş, "Finalde penaltı kaçırdı, bizi kupadan etti diyebiliriz ama çok güzel bir dönem geçirdi. Kısa boylu olmasına rağmen motorik özellikleri çok iyi olan bir oyuncuydu, açığını da çabukluğu ve hızı ile kapatıyordu. Oyun bilgisini geliştirdik, onun üzerine çok koydu, çok çalışkandı." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu 13 Yaş Altı Takımı Antrenörü Özdurulmuş, Cengiz'in Medipol Başakşehir'de çok iyi oynadığını ve kendisini geliştirdiğini belirterek, "İtalya futbolu biraz zor, sert futbol oynanıyor ama onun için iyi olacağını düşünüyorum. Orada da güzel tecrübeler yaşayacak." şeklinde konuştu.



"Cengiz gibi daha çok oyuncumuz var"

Altınordu Performans Antrenörü Sezgin Takmaz da Cengiz'in çok özel bir oyuncu olduğunu, fiziksel ve taktiksel olarak hazır gittiği Medipol Başakşehir'de direkt forma şansı bulduğunu söyledi.

Cengiz Ünder'in Avrupa'ya transferinin de tesadüf olmadığını kaydeden Takmaz, "Cengiz özel antrenmanları, görsel eğitimleri, saha dışı çalışmalarıyla proje oyuncularımızdandı. Aslında Cengiz gibi daha çok oyuncumuz var." ifadesini kullandı.



Cengiz Ünder

Futbola 2007'de Bucaspor Futbol Akademisi'nde başlayan Cengiz Ünder, akademinin kurucu başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın şirketleşme kararı alan Altınordu'da çoğunluk hisselerini almasıyla kariyerine 2013'ten itibaren bu takımda devam etti.

Altınordu'da ilk lig karşılaşmasına 28 Aralık 2014'te TFF 1. Lig'de Manisaspor karşısında çıkan Cengiz Ünder, 2016-2017'de Medipol Başakşehir'e geçtikten sonra bu sezon da İtalya'nın Roma takımına transfer oldu.