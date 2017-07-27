City'den Real'e gol yağmuru

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, İngiltere'nin Manchester City takımıyla İspanya'nın son şampiyonu Real Madrid karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 52. dakikasında Otamendi'nin golüyle öne geçen Manchester ekibi, 59. dakikada Sterling ile durumu 2-0 yaptı. Teknik direktör Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'i farka götüren golleri 67. dakikada Stones, 81. dakikada da Diaz kaydetti. Madrid temsilcisinin tek golü ise 90. dakikada Oscar Rodriguez'den geldi.

Manchester City'nin yeni transferleri Kyle Walker, Danilo ve Ederson, Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan forma giymedi.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.



