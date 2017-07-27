Belçikalılar Club Brugge'u eleştirdi
Belçika basını, Club Brugge'un Medipol Başakşehir karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-3 berabere kalmasını, "Kendi ayaklarına ateş ettiler" şeklinde değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanş için avantaj yakaladı.
Gazeteler dün geceki maçı enine boyuna eleştirdi ve kendi takımlarının kazanacak bir oyun ortaya koyamadıklarını, öne geçmişken büyük bir avantaj kaçırdıklarını yazarken, Başakşehir'in hak ettiği bir sonuç aldığı görüşünde birleşti.
Belçika basını maçla ilgili olarak, "Club Brugge 2-0 öndeyken yediği gollerle soğuk duş etkisi altında kaldı. Dehşet verici zayıf savunması, konuk takımın gollerinin art arda gelmesini sağladı. Club Brugge'u İstanbul'da çok zorlu bir deplasman bekliyor" ifadelerini kullandı.
Spor medyası ayrıca, 2-0'lık avantajı koruyamayan Club Brugge için, "Kendi ayaklarına ateş ettiler" şeklinde yazdı.
Öte yandan, "Maça hızlı başlayan Club Brugge, rakibi karşısında erken bulduğu gollerle yakaladığı skor üstünlüğünü, ikinci yarıdaki vasat savunmasıyla yitirdi. Fakat Club Brugge'un tur için hala umudu var" yorumları yapıldı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:07
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Hedef gruplar
Toplam 10
Yorum
aykut acilen milli takımın başına geçmelidir.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 50
Yorum
Kartal IN HIç hayal etme.. Günes'in BJK'daki gÖrevi bitmedi ki Terim'in GS'den kaçtigi gibi kaçsin. Yilmaz Vural Mehmet Özdilek gibi iyi hocalar var.
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 21
Yorum
boz cook dogru hamle...bu habere cook sevindim...luce bir futbol profesörü
Belçikalılar Club Brugge'u eleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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