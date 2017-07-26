"Yeniden Dünya Kupası için..."
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada Şenol Güneş sesleri yükseldi.
Güneş ile ilgili paylaşılan bazı mesajlar şöyle:
*Milli takımımızı dünya 3.'sü yapan efsane teknik direktör taktik deha Karadeniz fırtınası
*Hocam yaparsan sen yaparsın hocam. Biz o dünya kupasına gideceksek eğer yine seninle gideriz hocam, lütfen dön.
*Yeniden Dünya Kupası İçin :) #ŞenolGüneşMilliTakıma
*Daha güzel bir gelecek için, ülkenin yeniden mutlu bir hal alması için, daha iyi bir futbol için #ŞenolGüneşMilliTakıma
*Milli takımın sana ihtiyacı var Şenol hocam!
*Milli takımda yarım kalan bazı şeyler var. Yuvana geri dön hocam. Seni çok özledik.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:56
-
Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 35
Yorum
oğuz En iyisi aziz yıldırım gelsin ersundan sonraki sene şampiyon olamadı ama bayağı başarılıydı
-
Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 93
Yorum
GS LI TERİM İSMİ GECİNCE KUŞGİLER STRESTEN TÜY DÖKMEYE BAŞLADI GS HABERLERİNE GELME DİYE YORUM YAPIYOR LAR CILDIRIN KUŞGİLLER
-
Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
Fiko Kargaların yenilmediği takım mı var zaten. Gelenden geçenden 6 yiyip geri dönüyor.Başakşehir kediyle karganın yapamadığını yapacak bugün.
"Yeniden Dünya Kupası için..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.