Tebrikler Bakanım
Türkiye Futbol Federasyonu, dün yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la bir araya geldi. Başkan Yıldırım Demirören, “Hayırlı olsun” temennisini ilettiği Bak’a çalışmalarıyla ilgili bilgi de verdi.
TFF heyeti, bakanlık makamında gerçekleşen kabulde, Osman Aşkın Bak'a Spor Bakanı olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
FORMA HEDİYE ETTİLER
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindekiler, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a üzerinde ismi yazan 53 numaralı Milli Takım formasını da hediye etti. Kabulde, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
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Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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