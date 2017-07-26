 Tebrikler Bakanım – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Tebrikler Bakanım

    Tebrikler Bakanım

    Türkiye Futbol Federasyonu, dün yeni Spor Bakanı ’la bir araya geldi. Başkan , “Hayırlı olsun” temennisini ilettiği Bak’a çalışmalarıyla ilgili bilgi de verdi.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen Osman Aşkın Bak'ın dün konukları vardı. Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı Yıldırım Demirören ve kurmayları, Bakan Bak'ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinden dolayı Bakan Bak'ı tebrik eden Demirören ve idareciler, "Hayırlı olsun" temennilerinin ardından futboldaki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

    TFF heyeti, bakanlık makamında gerçekleşen kabulde, 'a Spor Bakanı olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    FORMA HEDİYE ETTİLER
    TFF Başkanı ve beraberindekiler, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a üzerinde ismi yazan 53 numaralı Milli Takım formasını da hediye etti. Kabulde, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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