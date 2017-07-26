Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada Şenol Güneş sesleri yükseldi.
Güneş ile ilgili paylaşılan bazı mesajlar şöyle:
*Milli takımımızı dünya 3.'sü yapan efsane teknik direktör taktik deha Karadeniz fırtınası
*Hocam yaparsan sen yaparsın hocam. Biz o dünya kupasına gideceksek eğer yine seninle gideriz hocam, lütfen dön.
*Yeniden Dünya Kupası İçin :) #ŞenolGüneşMilliTakıma
*Daha güzel bir gelecek için, ülkenin yeniden mutlu bir hal alması için, daha iyi bir futbol için #ŞenolGüneşMilliTakıma
*Milli takımın sana ihtiyacı var Şenol hocam!
*Milli takımda yarım kalan bazı şeyler var. Yuvana geri dön hocam. Seni çok özledik.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:25
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 9
Yorum
gs-ankkk tamam seni sevmezdim ama senden sonrakileri de gördüm....o yüzden gel ve şampiyon yap bizi
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Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı
Toplam 2
Yorum
şenol hocadan çekin ellerinizi plansızlığın acısını plan yapandan çıkarmayın, işleyen bir düzeni bozmayın!!!
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Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 72
Yorum
SÜPER_FENER DESENİZE TÜRK MİLLİ TAKIMI KURTULDU BU ŞİŞME BOLANDAN
Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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