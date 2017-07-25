 Millilerimiz yarı finale yükseldi – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Millilerimiz yarı finale yükseldi

    Millilerimiz yarı finale yükseldi

    Samsun'da düzenlenen 'nda Erkek Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı İran'ı 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.

    Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Türkiye ile İran karşı karşıya geldi.

    Ay-yıldızlılar, 39. dakikada İmamettin Sunmez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrenin son bölümünde 81, 87 ve 88. dakikalarda Eşref Metin Su'nun ayağından 3 gol bulan milliler, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.

    Türkiye, bu sonucun ardından adını yarı finale yazdırdı ve Almanya'yı 2-1 mağlup eden Mısır'ın rakibi oldu.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:12
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