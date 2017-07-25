Millilerimiz yarı finale yükseldi

Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Türkiye ile İran karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, 39. dakikada İmamettin Sunmez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrenin son bölümünde 81, 87 ve 88. dakikalarda Eşref Metin Su'nun ayağından 3 gol bulan milliler, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, bu sonucun ardından adını yarı finale yazdırdı ve Almanya'yı 2-1 mağlup eden Mısır'ın rakibi oldu.