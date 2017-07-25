Millilerimiz yarı finale yükseldi
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı İran'ı 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Türkiye ile İran karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar, 39. dakikada İmamettin Sunmez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrenin son bölümünde 81, 87 ve 88. dakikalarda Eşref Metin Su'nun ayağından 3 gol bulan milliler, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı.
Türkiye, bu sonucun ardından adını yarı finale yazdırdı ve Almanya'yı 2-1 mağlup eden Mısır'ın rakibi oldu.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:12
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Lucescu istedi, Lima geliyor
Toplam 34
Yorum
Engin Sanane Yalan dolan sadece kiskirtma uzerine habercilik yapan berbat bir gazetecilik anlayisiniz var!
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Arias: Simon Kjaer ile görüşüyoruz
Toplam 3
Yorum
ganso mu ahahahaha ganso az gelir murieli isteyin. isteyin de bütün dünyayla gülelim size ahahahahah
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Ailesini özledi!
Toplam 8
Yorum
güle güle gitsin o zamannn, hemen ailesine kavuşturun, güle güle.
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