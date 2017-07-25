''Futbola şeffaflık getirecek''
Dünyaca ünlü Arjantinli eski futbolcu Diego Armando Maradona, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini desteklediğini söyledi.
Maradona, marka yüzü olduğu FIFA'nın internet sitesine yaptığı açıklamada, bazı organizasyonlarda denenen ve tüm futbol maçlarında kullanılması planlanan VAR uygulamasını değerlendirdi.
Futbolda teknolojinin kullanılmasını her savunduğunda, 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye eliyle attığı golün aklına geldiğini belirten Maradona, "VAR sistemini oyunun durması nedeniyle eleştirenler, asıl yanlış bir karar verilmesinden rahatsız olmalı. Bu teknoloji futbola şeffaflık getirecek. 1986'da İngiltere'ye elle attığım gol, video hakem olsa şüphesiz sayılmazdı. 1990 Dünya Kupası'nda da topu, Sovyetler Birliği'ne karşı elimle çizgiden çıkardım. Hakem görmediği için şanslıydık." ifadelerini kullandı.
Arjantinli 56 yaşındaki eski futbolcu, İngiltere'yi 2-1 yendikleri 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde, eliyle attığı golü ''Tanrı'nın eli'' olarak tanımlamıştı.
Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:42
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