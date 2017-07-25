Bayern Münih, Chelsea'yi devirdi
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih, Chelsea'yi 3-2 mağlup etti.
Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Singapur ayağında, Alman ekibi Bayern Münih ile İngiltere'nin Chelsea takımları karşı karşıya geldi.
Ülkelerinde geçen sezonu şampiyon tamamlayan iki ekibin mücadelesinde Bayern Münih, Rafinha ve Thomas Müller'in iki golüyle yarım saat içinde 3-0 öne geçti.
İlk yarının son dakikasında aradığı golü Alonso ile bulan Chelsea, 85. dakikada Batshuayi ile farkı bire düşürdü ancak kalan dakikalarda skoru koruyan Bavyera temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Londra ekibinin Real Madrid'den kadrosuna kattığı Morata 63. dakika oyuna girerken, teknik direktör Antonio Conte İspanyol golcü Diego Costa'ya forma şansı vermedi.
2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.
Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 17:04
-
Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti
Toplam 42
Yorum
juan10 Ndiaye 26 yaşında ne dedesi ?
-
Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti
Toplam 42
Yorum
juan10 Yerli oyuncuda lazım ilk 11 10 yabancı oldu şimdiden. Yerli oyuncu için takımları araştırmaları lazım. Lig başlayacak az kaldı
-
Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti
Toplam 42
Yorum
balturk ndyae türkiyeye verilecekse bu trabzon olur gs heveslenmesinm.
Bayern Münih, Chelsea'yi devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.