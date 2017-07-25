Bayern Münih, Chelsea'yi devirdi

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Singapur ayağında, Alman ekibi Bayern Münih ile İngiltere'nin Chelsea takımları karşı karşıya geldi.

Ülkelerinde geçen sezonu şampiyon tamamlayan iki ekibin mücadelesinde Bayern Münih, Rafinha ve Thomas Müller'in iki golüyle yarım saat içinde 3-0 öne geçti.

İlk yarının son dakikasında aradığı golü Alonso ile bulan Chelsea, 85. dakikada Batshuayi ile farkı bire düşürdü ancak kalan dakikalarda skoru koruyan Bavyera temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Londra ekibinin Real Madrid'den kadrosuna kattığı Morata 63. dakika oyuna girerken, teknik direktör Antonio Conte İspanyol golcü Diego Costa'ya forma şansı vermedi.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.