UEFA'dan Türk hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Halis Özkahya'nın 27 Temmuz Perşembe günü Romanya'nın U Craiova ile İtalya'nın Milan takımları arasında Romanya'nın Drobeta-Turnu Severin şehrindeki Municipal Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada görev yapacağı bildirildi.

Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken'in üsteleneceği müsabakanın dördüncü hakeminin Yaşar Kemal Uğurlu olacağı kaydedildi.

Mete Kalkavan'ın da aynı tarihte Fransa'nın Marsilya ile Belçika'nın Oostende takımları arasında Fransa'nın Marsilya şehrindeki Velodrome Stadı'nda TSİ 21.45'de oynanacak müsabakada düdük çalacağı aktarıldı. Yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Ceyhun Sesigüzel'in yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Halil Umut Meler olacağı belirtildi.

Gözlemciler de görevlendirildi

UEFA hakem gözlemcileri Murat Ilgaz, Zihni Aksoy ve Oğuz Sarvan'a UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi maçlarında görev verildi.



Murat Ilgaz, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 26 Temmuz Çarşamba günü Salzburg şehrindeki Red Bull Arena'da TSİ 19.45'te yapılacak karşılaşmada görev alacak.

UEFA Gözlemcisi Zihni Aksoy ise Romanya'nın Astra Giurgi ile Ukrayna'nın Oleksandria takımları arasında 27 Temmuz Perşembe günü Romanya'nın Giurgiu şehrindeki Marin Anastasovici Stadı'nda TSİ 20.30'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında görev yapacak.

Oğuz Sarvan da Bulgaristan'ın Botev Plovdiv ile Portekiz'in Maritimo takımları arasında 27 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Bulgaristan'ın Burgaz şehrindeki Lazur Stadı'ndaki müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.