Cassano yine fikir değiştirdi

İtalya futbolunun efsane oyuncularında Antonio Cassano, iki hafta içinde ikince kez futbolu bıraktığını açıkladı.

İtalyan golcü Antonio Cassano, son günlerde futbola devam edip, edemeyeceğine karar vermiş değil. Cassano, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer olduktan 8 gün sonra futbolu bıraktığını açıklamıştı. Fakat, yıldız golcü kararını birkaç saat içerisinde değiştirerek futbola devam edeceğini belirtmişti. Bu kararından sonra Cassano, farklı bir karar daha alarak herkesi şok etti. Yıldız futbolcu kariyerini yine sonlandırdığını açıkladı.

35 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter ve Parma'da forma giydi.