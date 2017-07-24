Cassano yine fikir değiştirdi
İtalya futbolunun efsane oyuncularında Antonio Cassano, iki hafta içinde ikince kez futbolu bıraktığını açıkladı.
35 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter ve Parma'da forma giydi.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:06
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Wiel, 'Ada' yolcusu
Toplam 17
Yorum
kına satıcısı Niye kalsın istiyorsun kalınca kına mı yakacaksın?
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"Beşiktaş'ta olmak benim için bir şans"
Toplam 22
Yorum
team system Bu takımda Real Madridten daha mutlu olacağının garantisi vardır Real Madridti bile unutturur bu takım sana o kadar sevilesi bir takımdır .
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Beşiktaş işi bitirdi
Toplam 27
Yorum
KARTAL1903 NEGREDO GELDİ GELDİ HAYIRLI OLSUN DİYİN BAKALIM RENKLİLERİ ÇOK ACITACAK
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