Türkiye: 3 Venezuela: 0

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki 3'üncü ve son maçında Venezuela'yı 3-0 yendi.



Çarşamba Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 12'nci dakikada Fırat Kaya, 52 ile 90'ıncı dakikalarda ise Eşref Metin Su'nun kaydetti. Venezuela'da Dudamel Azuaje 90+2'nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.