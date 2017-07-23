Türkiye: 3 Venezuela: 0
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden Erkek Milli Futbol Takımı, Venezuela'yı 3-0'la geçti.
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki 3'üncü ve son maçında Venezuela'yı 3-0 yendi.
Çarşamba Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 12'nci dakikada Fırat Kaya, 52 ile 90'ıncı dakikalarda ise Eşref Metin Su'nun kaydetti. Venezuela'da Dudamel Azuaje 90+2'nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:07
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Fenerbahçe'den Eto'o açıklaması
Toplam 2
Yorum
uA fanatik anca manken fotoğrafları koysun
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''Marcelo işi iyi olmadı''
Toplam 6
Yorum
Düsseldorf'lu Pek bi sey yapmadı ! SADECE,, BAZILARINA 13 PUAN FARK ATILMASINDA VE SAMPIYON OLUNMASINDA katkıları oldu !
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''Marcelo işi iyi olmadı''
Toplam 6
Yorum
Isidon. Neden olmamis.senin gibi Bjk liler de gördük sy. Kolot 1 M. € verdin yönetici oldun.giderken utanmadin parayi geri aldin.karisma sen transf
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