 Türkiye: 3 Venezuela: 0 – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Türkiye: 3 Venezuela: 0

    Türkiye: 3 Venezuela: 0

    23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden Erkek Milli Futbol Takımı, Venezuela'yı 3-0'la geçti.

    23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki 3'üncü ve son maçında Venezuela'yı 3-0 yendi.

    Çarşamba Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 12'nci dakikada Fırat Kaya, 52 ile 90'ıncı dakikalarda ise Eşref Metin Su'nun kaydetti. Venezuela'da Dudamel Azuaje 90+2'nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:07
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