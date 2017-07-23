Tottenham'dan PSG'ye şans tanımadı

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, İngiliz ekibi Tottenham ile Fransa'nın PSG takımı karşılaştı.

Orlando kentinde oynanan mücadelenin 6. dakikasında Edinson Cavani attığı golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Tottenham, 11. dakikada Christian Eriksen ve 18. dakikada Eric Dier'in fileleri havalandırmasıyla 2-1'lik skor elde etti. PSG ise 36. dakikada Javier Pastore'nin attığı golle ilk yarının 2-2 bitmesini sağladı.

PSG'de 46. dakikada kaleci Kevin Trapp kırmızı kart görünce, Tottenham oyunun hakimi oldu ve 82. dakikada Toby Alderweireld ile 88. dakikada penaltıdan Harry Kane'nin attığı gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.