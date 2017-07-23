 Pele’nin oğluna uyuşturucu cezası – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    ’nin oğluna uyuşturucu cezası

    Pele’nin oğluna uyuşturucu cezası
    Futbol efsanesi 'nin oğlu eski kaleci , uyuşturucu trafiği yönetme ve kara para aklama suçları nedeniyle hapis cezası aldı. 46 yaşındaki Edson, 2005'te de gözaltına alınmış ancak yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakılmıştı. Edson, tam 12 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
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