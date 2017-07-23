Mete Kalkavan'ın acı günü

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Samsun Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Açıklamada, "Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.