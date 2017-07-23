Mete Kalkavan'ın acı günü
FIFA kokartlı Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın babası Ahmet İhsan Kalkavan 64. yaşında vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.
Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Samsun Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
Açıklamada, "Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:09
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''Marcelo işi iyi olmadı''
Toplam 3
Yorum
partal Niye olmadı ,Feneri iri mi yendi ,Başaskşehiri mi yendi ,Dinamyedikçe yedi.o Kievi mi yendi,,
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Furkan geleceği hakkında konuştu
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Ozan Oğuzhan Bey çok güzel haberler yapıyor devamını bekliyoruz
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Neymar Juventus defansını dağıttı!
Toplam 2
Yorum
BJK Pogba 100 m.€ ettiği yerde Neymar 500 eder
Mete Kalkavan'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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