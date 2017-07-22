Hakan Çalhanoğlu siftah yaptı
AC Milan ile Bayern Münih arasında oynanan hazırlık mücadelesinden İtalyan ekibi 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Çin'de sürdüren Milan ve Bayern Münih hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Alman ekip Bayer Leverkusen'den Milan'a 22 milyon Euro karşılığında transfer olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Milan, Alman devi Bayern Münih'i 4-0 mağlup etti.
Maçta perdeyi Milan'ın yeni transferlerinden Kessie 14. dakikada açtı. Patrick Cutrone 25'te farkı ikiye çıkarırken, Milan'ın altyapısında yetişen 19 yaşındaki 2. golün sahibi Cutrone, 43. dakikada Bayern'in kalecisi Christian Früchtl'ü tekrar avladı: 3-0.
Karşılaşmada perdeyi kapatan golü milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 85. dakikada kaydetti: 4-0
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:52
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''Gerçek bir futbol fenomeni''
Toplam 6
Yorum
Aslan ALLAHIN IZNIYLE DIGER KENELER SELCUK VE YASINDE GIDECEK TOLGA VE SINAN AKILLI OLMAZLARSA ISTEDIKLERI TAKIMA GIDEBILIRLER KOSMAYANA EKMEK YOK
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''Gerçek bir futbol fenomeni''
Toplam 6
Yorum
Aslan SON 2 YILDIR KÜCÜK MACLARIN ADAMIYDI KENDI IC SAHA MACLARINI KAZANDIRSAYDI SAMPIYONDUK GÖNDERILIS DOGRU SEKIL YANLIS PARA KAZANMALIYDIK
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Van der Wiel krizi
Toplam 11
Yorum
can Takımın sana ihtiyacı varken sakatım, oynamak istemiyorum dersen Kral da olsan oynatmazlar adamı...
Hakan Çalhanoğlu siftah yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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