 Hakan Çalhanoğlu siftah yaptı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Hakan Çalhanoğlu siftah yaptı

    Hakan Çalhanoğlu siftah yaptı

    AC Milan ile Bayern Münih arasında oynanan hazırlık mücadelesinden İtalyan ekibi 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Yeni sezon hazırlıklarını Çin'de sürdüren Milan ve Bayern Münih hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

    Alman ekip Bayer Leverkusen'den Milan'a 22 milyon Euro karşılığında transfer olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Milan, Alman devi Bayern Münih'i 4-0 mağlup etti.

    Maçta perdeyi Milan'ın yeni transferlerinden Kessie 14. dakikada açtı. Patrick Cutrone 25'te farkı ikiye çıkarırken, Milan'ın altyapısında yetişen 19 yaşındaki 2. golün sahibi Cutrone, 43. dakikada Bayern'in kalecisi Christian Früchtl'ü tekrar avladı: 3-0.

    Karşılaşmada perdeyi kapatan golü milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 85. dakikada kaydetti: 4-0

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:52
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