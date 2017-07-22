B.Münih Çalhanoğlu'ndan özür diledi

Çin'de düzenlenen turnuvada Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Bayern Münih'i 4-0'la geçerken milli yıldızımız maçın son golünü attı.

Hakan Çalhanoğlu'nun skoru 4-0 yapan golünü resmi Twitter hesabından tweet atan Bayern Münih, milli yıldızımızın soy ismini yanlış yazdı. Bayern özür diledi İlk önce 'Hakan Cahalananananallgloglu' olarak yazılan isim bir sonraki tweette düzeltildi. Alman devi bu tweetin ardından bir de özür diledi.

İŞTE O TWEET:



