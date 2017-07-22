B.Münih Çalhanoğlu'ndan özür diledi
Alman ekip Bayer Leverkusen'den Milan'a 22 milyon Euro karşılığında transfer olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun golünden sonra Bayern Münih, resmi Twitter hesabından milli futbolcumuzun soy ismini yanlış yazdı
Çin'de düzenlenen turnuvada Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Bayern Münih'i 4-0'la geçerken milli yıldızımız maçın son golünü attı.
Hakan Çalhanoğlu'nun skoru 4-0 yapan golünü resmi Twitter hesabından tweet atan Bayern Münih, milli yıldızımızın soy ismini yanlış yazdı. Bayern özür diledi İlk önce 'Hakan Cahalananananallgloglu' olarak yazılan isim bir sonraki tweette düzeltildi. Alman devi bu tweetin ardından bir de özür diledi.
İŞTE O TWEET:
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:35
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 29
Yorum
Gurbetcu Bu adamı göndersinler artik galatasaray la dalga geciyor yönetim artık uyanmalı daha neyi bekliyorlar Allah için
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Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı
Toplam 41
Yorum
niye kiziyorsunuz bunu fenerbahce avrupa maclari icin yapiyor... psgnin yaptigi gibi, man citynin yaptigi gibi... yavurlarla neden basa bas mucadele olmasin?
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Sinan, Sampdoria’ya
Toplam 9
Yorum
Satın Bende üstüme tudoru da bedava versin ler satın gitsinler :D
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