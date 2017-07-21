 Biletler satışa çıkıyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Biletler satışa çıkıyor

    Biletler satışa çıkıyor

    Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının organizasyon toplantısı yapıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya her iki kulübün temsilcilerinin yanı sıra Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeni Samsun Stadı yetkilileri ile federasyon çalışanları katıldı.

    Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeni Samsun Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları ise kuzey ve güney tribünleri (kale arkaları) için 50 TL, maraton tribünleri (doğu ve batı) için 100 lira olarak belirlendi. Bilet satışının 25 Temmuz Salı günü saat 10.00'dan itibaren taraftarkulubu.tff.org sitesi üzerinden satışa çıkacağı ve bir kişinin TC kimlik numarası ile kendisi dahil en fazla 4 bilet alabileceği duyuruldu.

    Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaşlı taraftarlar batı ve kuzey tribününde, Konyasporlu taraftarlar ise doğu ve güney tribünlerinde yer alacak.

    Müsabakayı stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı ise Samsun Valiliği tarafından yapılacak.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:16
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