Türkiye 3-1 Suudi Arabistan

2015'te Avrupa ve 2016'da Dünya şampiyonu olan Türkiye İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı'nın şimdiki hedefi Deaflympics 2017'yi kazanarak üçlemeyi tamamlamak.



2006'da işitme engelli futbolunun içine giren Ali Metin, 2013'ten beri futbol milli takım sorumluluğu görevini üstleniyor. Herkesin merak ettiği soru ise futbolda birçok ekol ülke varken Ay-yıldızlıların tüm takımları geçip Avrupa ve dünya şampiyonluklarını nasıl kazandığı...



"AMATÖR TAKIMLARA GÜCÜMÜZ YETMİYORDU"

52 yaşındaki futbol adamı başarısının sırrı hakkında, "2013 senesinde sözleşme imzalayınca işitme engelli liglerini taramaya başladım. Bu liglerden şu an U17 Milli Takımımızı hazırladık. Mümkün olduğu kadar iskeletimizi bozmadan bu takıma ek yaparak, geliştirerek, kamplarda bu çocuklarımızı eğiterek Türkiye Milli Takımı'nın içine veriyoruz. Benim değişik bir çalışma yöntemim var. Başarılı bir ekip oluşturduk. 2006'de ilk başladığımda bu futbolu oynayamıyorduk. Amatör takımlara gücümüz yetmiyordu. Ama şimdi biz 2'nci ve 3'üncü lig takımlarıyla kafa kafaya oynuyoruz" ifadelerini kullandı.



"OLİMPİYATIN HAVASI ÇOK DEĞİŞİK"

Deaflympics'te Suudi Arabistan'la oynanan maçın toplantısını Olimpiyat Köyünde yapan Ali Metin, turnuvalarda ilk maçların her zaman çok zor olduğunu belirtirken "Ben de ekibim de ilk defa bir olimpiyata katılıyoruz. Hakikaten olimpiyatın havası çok değişik" diyerek heyecanını dile getirdi.



"KOLAY MAÇ YOK"

19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar alnın akıyla çıkmayı başardı. Suudi Arabistan'la karşılaşan Türkiye, mücadeleyi Hüseyin Er'in iki ve Hakan Kurt'un golleriyle 3-1 kazanmayı bildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ali Metin, "Bu maçlar kolay değil. Turnuvanın ilk maçında futbolcular ve hocalar stresli olur ama tabii netice bizim için çok iyi. Oyun temposunu vermedik. Mısır maçımız da zor. Mısır takımı ile geçen sene İtalya'da çeyrek final oynamıştık. 2012'de final oynadığımız bir takım. Kolay maç yok. Biz futbolcularımıza bunları söylüyoruz. Hiçbir maç kolay kazanılmıyor" ifadelerini kullandı.



"HERKESİN GÖZÜ BİZDE"

İngiltere'de yaşayan ve St. John's Deaf Futbol Kulübü'nde yarı-profesyonel forma giyen 32 yaşındaki Hüseyin Er, karşılaşma 1-1 devam ederken attığı iki golle Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri attı. Tecrübeli isim, tüm gözlerin üzerlerinde olduğunu bildiklerini belirterek, "Bütün maçları kazanmayı istiyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz. Kendi evimizdeyiz. Herkesin gözü bizde, şampiyon olmamızı istiyorlar. İki sene önce Avrupa şampiyonu olduk, geçen sene de Dünya şampiyonu olduk. Olimpiyatı da kazanıp 3 kupayı almış olmak istiyoruz. Onun için çok çalışıyoruz" dedi.

Futbol Milli Takımı Deaflympics 2017'deki ikinci maçını 21 Temmuz Cuma saat 20.00'de Mısır'la oynayacak.