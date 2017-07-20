Süper Kupa'ya İtalyan hakem atandı
UEFA Süper Kupa maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.
UEFA, 8 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı müzesine götüren Manchester United arasında oynanacak Süper Kupa finaline 43 yaşındaki İtalyan hakem Rocchi'yi atadı.
Karşılaşmada Rocchi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Elenito Di Liberatore ve Mauro Tonolini yapacak. Davide Massa ve Massimiliano Irrati'nin ilave yardımcı hakem olarak görevlendirildiği mücadelenin dördüncü hakemi ise Fransız Clement Turpin olacak.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki 2. Filip Arena'nın ev sahipliği yapacağı final maçı TSİ 21.45'te başlayacak.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:01
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Rakibini korkut!
Toplam 5
Yorum
Orhan demir Kalecimiz hariç bunların hiç biri Galatasaray'ımızın formasına laik değiller yenileri bilmiyoruz çok yazık Tudor ne yapsın
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Ozan Tufan Yarasalar’a
Toplam 16
Yorum
Ozan İnşallah gider, iyice geliştirir kendini. Yaşı daha genç, acımasız eleştiri yapmamak lazım.
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Emre Mor’a biz de talibiz
Toplam 33
Yorum
KFY LİG BASLAYINCA DERBİLERDE ANLARSIN. AMA PARDON SİZİN MAÇ DERBİ SAYILMIYOR. ÇÜNKÜ LİGDEKİ TEK DERBİ FB-GS DİR. SİZ İKİNCİ PLAN
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