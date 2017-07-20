Süper Kupa'ya İtalyan hakem atandı

UEFA, 8 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı müzesine götüren Manchester United arasında oynanacak Süper Kupa finaline 43 yaşındaki İtalyan hakem Rocchi'yi atadı.

Karşılaşmada Rocchi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Elenito Di Liberatore ve Mauro Tonolini yapacak. Davide Massa ve Massimiliano Irrati'nin ilave yardımcı hakem olarak görevlendirildiği mücadelenin dördüncü hakemi ise Fransız Clement Turpin olacak.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki 2. Filip Arena'nın ev sahipliği yapacağı final maçı TSİ 21.45'te başlayacak.