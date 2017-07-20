 PFDK'ya yeni atama – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    PFDK'ya yeni atama

    PFDK'ya yeni atama

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyeliğinden istifa eden Av. Fatih Erdöl'ün yerine Prof. Dr. Adnan Deynekli'nin atandığı açıklandı.
    Federasyondan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyeliğinden istifa eden Av. Fatih Erdöl'ün yerine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile Prof. Dr. Adnan Deynekli atandı" denildi.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:07
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