PFDK'ya yeni atama
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyeliğinden istifa eden Av. Fatih Erdöl'ün yerine Prof. Dr. Adnan Deynekli'nin atandığı açıklandı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyeliğinden istifa eden Av. Fatih Erdöl'ün yerine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile Prof. Dr. Adnan Deynekli atandı" denildi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:07
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Yorum
kiki ilk 20 25 dakka gol atamazsa elenır
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Yorum
aga en fazla 3 1 biter elenır.atmayın
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'Benim aileme kimse dokunamaz!'
Toplam 68
Yorum
eyp glr Adam yazmıs volkanda aılebabası dıye lan o kufurlerı bosamı yedı ınsanlara saygısızca davrandıgı ıcın yedı poposuyla top durdurmalar flan
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