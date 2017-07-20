PFDK'ya yeni atama

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyeliğinden istifa eden Av. Fatih Erdöl'ün yerine Prof. Dr. Adnan Deynekli'nin atandığı açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyeliğinden istifa eden Av. Fatih Erdöl'ün yerine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile Prof. Dr. Adnan Deynekli atandı" denildi.