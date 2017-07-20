Milli futbolcu PSG'ye transfer oldu
PSG Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Metz forması giyen milli futbolcu Melike Pekel'i kadrosuna kattı.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) Kadın Futbol Takımı, geçen sezon Metz forması giyen milli futbolcu Melike Pekel'i renklerine bağladı.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki golcü futbolcuyla iki yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Melike Pekel'in yeni takımında 27 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
A Milli Takım'da 10 kez görev yapan Melike, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında oynadığı Almanya'nın Bayern Münih ekibinde 43 maçta 22 gol attı. Milli futbolcu, bir diğer Fransa temsilcisi Metz'in formasını giydiği geçen sezon ise 11 maçta 7 gol kaydetti.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:53
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Fedakar Yasin
Toplam 29
Yorum
1905gs Sen fedakarlık yapma Yasin lütfen.
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Ümit Karan'dan G.Saray eleştirisi
Toplam 16
Yorum
fotbolculuğunu bilmem ama nasıl bir konuşma beceriksizliği bu adını bilmediğin adam brezilya milli takımının oyuncusu avrupanın en iyi 5 sağ bekinden biri
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Denayer için bir kez daha devrede
Toplam 11
Yorum
1905gs Serdar ts ye Denayer bize gelsin bu çocuğu beğenmeyen futboldan anlamıyordur net. Hızlı, fiziği iyi biraz pozisyon bilgisiyle tecrübeyle efs
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