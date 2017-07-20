Afrika Uluslar Kupası'na yeni format

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan birlik, turnuvanın 2019 yılında haziran ve temmuz aylarında düzenlenmesine, 16 olan katılımcı ülke sayısının da 24'e yükseltilmesine karar verdi.

Afrika ülkelerinin mücadele ettiği ve iki yılda bir düzenlenen organizasyonun ocak-şubat aylarında yapılması, Avrupa ülkelerinde futbol sezonlarının ortasına denk gelmesi nedeniyle eleştirilere neden oluyordu.

Mısır'ın 7 kezle en çok kazanan ülke unvanına sahip olduğu Afrika Uluslar Kupası'na 2019 yılında Kamerun, 2021'de Fildişi Sahili, 2023'te de Gine ev sahipliği yapacak.