Afrika Uluslar Kupası'na yeni format
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2019 yılından itibaren Afrika Uluslar Kupası'nın formatında değişikliğe gitme kararı aldı.
Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan birlik, turnuvanın 2019 yılında haziran ve temmuz aylarında düzenlenmesine, 16 olan katılımcı ülke sayısının da 24'e yükseltilmesine karar verdi.
Afrika ülkelerinin mücadele ettiği ve iki yılda bir düzenlenen organizasyonun ocak-şubat aylarında yapılması, Avrupa ülkelerinde futbol sezonlarının ortasına denk gelmesi nedeniyle eleştirilere neden oluyordu.
Mısır'ın 7 kezle en çok kazanan ülke unvanına sahip olduğu Afrika Uluslar Kupası'na 2019 yılında Kamerun, 2021'de Fildişi Sahili, 2023'te de Gine ev sahipliği yapacak.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
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Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü
Toplam 11
Yorum
lfrmms Süper yakalamışssınız, maçı izlerken gördüm ve bu ne rezillik dedim.. Ben beşiktaşlıyım ama maçı kazanmasını istedim sonuçta aslolan Türkiye
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Sezonun ilk golü Ahmet Çalık’tan
Toplam 16
Yorum
Ismet Defolu gitsinler
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Osmanlıspor'da müzikli antrenman
Toplam 1
Yorum
ZX Mehter marşı ile dah dinamik olurlar :)
Afrika Uluslar Kupası'na yeni format haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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