UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA Hakem Komitesi, FIFA kokartlı Türk hakemlere Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ön eleme turları ile 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hüseyin Göçek'in 1-2 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş, Halis Özkahya ve Mete Kalkavan'ın ise 27 Temmuz'da yapılacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarında görev alacağı belirtildi.
Ali Palabıyık'ın 3 Ağustos'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında, Halil Umut Meler'in ise 4-5 Eylül'de yapılacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görev alacağı aktarıldı.
Türk hakemlerin görev yapacağı maçların ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:22
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G.Saray’ın işi çok zor
Toplam 12
Yorum
gerçekleri görmüyor kimse adamlar gerçekçi hayalci değil ulan buraya gelen yabancı bile bozuluyor nasıl bir milletiz herkes polyanacı uçak indiriyoruz diye mutlu
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 125
Yorum
atila rivayı sattılar sıra klübün tapusuna geldi gs yönetimi gırtlağa kadar borç bırakıp gidecek
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Galatasaray, 29 yıl sonra ilk peşinde
Toplam 2
Yorum
gercek otarihteki futbolcular ruhla canla başla oynuyorlardı şimdikinlerde o g..... yok .gs avrupaya havlu atmıştır kimse boşuna ümitlenmesin
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