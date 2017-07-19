Türkiye, Suudi Arabistan'ı 3-1'le geçti
Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti
Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti.
Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 61. dakikada Hakan Kurt, 85 ile 90+3. dakikalarda Hüseyin Er kaydetti.
Suudi Arabistan'ın tek golünü ise 82. dakikada Hassan Muhammed Mobarki attı.
2015 Avrupa ve 2016 Dünya Şampiyonu unvanıyla oyunlara katılan Türkiye, gruptaki ikinci maçında 21 Temmuz Cuma günü Mısır ile karşılaşacak.
Öte yandan gruptaki diğer maçta Mısır, Venezuela'yı 2-0 yendi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:21
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 25
Yorum
lafa gelince milyon avroları alırken profesyonel cereme ödemeye gelince duygusal...oh varsa öyle biyer yerini söyleyin..
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Yıldırım’dan 19.07 kutlaması
Toplam 7
Yorum
volkanı emekliye sevk et monaco maçında volkan yine yumurtladı gol.
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 25
Yorum
Türkiye !!! ALLAH RIZASI IÇIN ŞENOL GUNESI MILLI TAKIMA GETIRIN AALLAHHH RIZASI ICIINNNN ..... BIR GALATASARAYLI OLARAK ŞENOL GUNESI MILLI TAKIMA ISTYRM
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