B. Münih, Arsenal'i penaltılarda yendi
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih, Arsenal'i penaltılar sonucu 3-2 yendi.
Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağında, Bayern Münih ile Arsenal karşılaştı.
Bayern Münih, Lewandowski'nin 9. dakikada penaltıdan attığı golle Şangay kentinde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Normal süre, oyuna 2. yarıda giren Arsenalli Iwobi'nin 90+4'üncü dakikada kaydettiği golle 1-1 sonuçlandı.
Bayern Münih, kurallar gereği yapılan seri penaltı atışlarında Arsenal'e 3-2 üstünlük sağladı.
2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.
Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Lyon kulüpleri katılıyor.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:32
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..ve Sabri Sarıoğlu imzayı attı
Toplam 17
Yorum
İsim Sabri reyiz bu sene döktürür sonra bizimkiler geri çağırır Sabri bir dünya alacağından feragat eder gelir sonra tekrar kovar bizimkiler.
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Omuzlarda gitmeliydi
Toplam 6
Yorum
Ahmet Gs Ya bu Floryada iken ne iş yapmışta çıkıp çıkıp konuşuyor. Saçma sapan konuşmaktan gazetecilerle münakaşaya girmekten başka işi mi vardı.
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Geleceğe yatırım
Toplam 12
Yorum
Rumuz Bunun tek sebebi yabancı kuralı o olmasaydı o kural Türk Futbolu gelişirdi
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