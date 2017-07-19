 Arsenal, B. Münih'i penaltılarda yendi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , B. Münih'i penaltılarda yendi

    Arsenal, B. Münih'i penaltılarda yendi

    Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 'nda , 'i penaltılar sonucu 3-2 yendi.

    Bu yıl 5. kez düzenlenen 'nın Çin ayağında, ile karşılaştı.

    Bayern Münih, Lewandowski'nin 9. dakikada penaltıdan attığı golle Şangay kentinde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Normal süre, oyuna 2. yarıda giren Arsenalli Iwobi'nin 90+4'üncü dakikada kaydettiği golle 1-1 sonuçlandı.

    Arsenal, kurallar gereği yapılan seri penaltı atışlarında Bayern'e 3-2 üstünlük sağladı.

    2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

    Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Lyon kulüpleri katılıyor.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:24
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