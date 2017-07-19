Arsenal, B. Münih'i penaltılarda yendi

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağında, Bayern Münih ile Arsenal karşılaştı.

Bayern Münih, Lewandowski'nin 9. dakikada penaltıdan attığı golle Şangay kentinde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Normal süre, oyuna 2. yarıda giren Arsenalli Iwobi'nin 90+4'üncü dakikada kaydettiği golle 1-1 sonuçlandı.

Arsenal, kurallar gereği yapılan seri penaltı atışlarında Bayern'e 3-2 üstünlük sağladı.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Lyon kulüpleri katılıyor.