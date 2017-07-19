Arsenal, B. Münih'i penaltılarda yendi
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, Bayern Münih'i penaltılar sonucu 3-2 yendi.
Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağında, Bayern Münih ile Arsenal karşılaştı.
Bayern Münih, Lewandowski'nin 9. dakikada penaltıdan attığı golle Şangay kentinde oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Normal süre, oyuna 2. yarıda giren Arsenalli Iwobi'nin 90+4'üncü dakikada kaydettiği golle 1-1 sonuçlandı.
Arsenal, kurallar gereği yapılan seri penaltı atışlarında Bayern'e 3-2 üstünlük sağladı.
2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.
Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Lyon kulüpleri katılıyor.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:24
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 175
Yorum
konyalı gs delı olmamak elde degılhala bu yonetıme benzeyen kısılerden bu transfer yalandır dıye bı acıklama gelmedı.yalanlayında bu esek sakası bıtsın
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 1
Yorum
konyalı gs zerre ınandımmı hayır.fatıh terım kabadalık yapar ahkam keser mıllıyetcılık dersı verır sonunda madur olur..ben sahsen bu adama hıc ınanmam
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Yıldırım’dan 19.07 kutlaması
Toplam 5
Yorum
ferit zaten kutlamadan başka yaptığın bişey yok volkan şenide gs aldı durbakalım ne olacak bu takımın sonu aziz beyyyy
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