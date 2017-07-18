Semih Kaya ilk antrenmanına çıktı
Semih Kaya, yeni takımı Sparta Prag ile ilk idmanına çıktı.
2 milyon euro artı bonuslar karşılığında Galatasaray'dan Çekya ekibi Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu, yeni takımının kampına katıldı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:16
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Aslan gibi teklif
Toplam 19
Yorum
iyi iyi yıldız aldıkça sönüyo.bi iki daha alırsa kümeye oynar
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Dörtte sıfır!
Toplam 14
Yorum
derinlik yok kalite yok takım da kalite yok bir kaç futbolcu dışında fener topçusu değiller hiç biri transfer de yapamıyoruz tek ümit aykutun ofansif bir takimoyunu
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Isla Fenerbahçe'de
Toplam 35
Yorum
Veysi MİDYAT Bence G.Gönül ´ün bir tık üstü . iyi transfer. Böylece sağ bekimiz de artık hücuma katılabilecek
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