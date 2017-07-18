 Semih Kaya ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    ilk antrenmanına çıktı

    Semih Kaya ilk antrenmanına çıktı

    , yeni takımı ile ilk idmanına çıktı.

    2 milyon euro artı bonuslar karşılığında Galatasaray'dan Çekya ekibi 'a transfer olan milli futbolcu, yeni takımının kampına katıldı.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:16
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