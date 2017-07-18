 Ömer Toprak'ı Çin'e almadılar – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    'ı Çin'e almadılar

    Ömer Toprak'ı Çin'e almadılar

    Borussia Dortmund'un yeni transferi , takımının Çin kampı için gittiği ülkeye vize problemi nedeniyle giremedi ve Almanya'ya geri döndü.

    A Milli Takım oyuncusu , Dortmund'un sezon öncesi hazırlık kampı için gittiği Çin'de vize şokuyla karşılaştı.

    Bild Gazetesi'nin haberine göre, Ömer Toprak "vize problemi" nedeniyle Çin'e alınmadı ve Almanya'ya geri dönerek çalışmalarını sürdürdü.

    Dortmund'un diğer Türk oyuncuları ve 'un Danimarka ve Almanya pasaportları olduğundan bir sorun yaşanmadığı, Ömer Toprak'ın ise Türk pasaportunda yaşanan sorun nedeniyle ülkeye giremediği kaydedildi.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:22
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