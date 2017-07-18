İspanyol futbolunda deprem
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Vilar ve oğlu Gorka Vilar, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ulusal Mahkeme yargıçlarından Santiago Pedraz'ın talimatıyla yaklaşık bir yıldır süren soruşturmanın ardından sabahın ilk saatlerinde Kraliyet İspanya Futbol Federasyonu'na operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında pek çok eve baskın yapıldığı, 28 yıldır İspanya futbolunu yöneten federasyon başkanı Angel Maria Villar, Güney Amerika Konfederasyonu genel direktörü olan oğlu Gorka Villar ve federasyonun mali işler başkan yardımcısı Juan Padron da olmak üzere en az 12 kişinin göz altına alındığı bildirildi.
Devam eden operasyonda gözaltı sayısının artması bekleniyor.
Başkan Villar kötü yönetim, bireysel yolsuzluk, sahtecilik ve kişisel çıkar ile suçlanıyor.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:21
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Fenerbahçe'ye tanıdık golcü
Toplam 1
Yorum
akigo yetenekli ve karakterli bir futbolcu.fenerde iş yapar bence.
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Forvete yeni aday: Negredo
Toplam 9
Yorum
44istanbul Golcü, stopper, sag kanat... bu siralamayla cok saglam transfer yapilmasi lazim. Golcü olmazsa olmaz! Golcü bulamdan lige baslarsan, ilk 3 giremezsin. Diger bölgelere bir türlü caresi bulunur. Ama avrupada basarili olmak istiyorsan, bu 3 bölgeye cok iyi takyiveler sart!
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Aslan gibi teklif
Toplam 13
Yorum
hakbeymus 12 kişi var burda :))))
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