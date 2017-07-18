 İspanyol futbolunda deprem – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    İspanyol futbolunda deprem

    İspanyol futbolunda deprem

    Federasyonu Başkanı Angel Maria Vilar ve oğlu Gorka Vilar, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    Federasyonu'na yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında federasyon başkanı Angel Maria Villar ve Güney Amerika Konfederasyonu Genel Direktörü olan oğlu Gorka Villar'ın da olduğu en az 12 kişi göz altına alındı.

    Ulusal Mahkeme yargıçlarından Santiago Pedraz'ın talimatıyla yaklaşık bir yıldır süren soruşturmanın ardından sabahın ilk saatlerinde Kraliyet İspanya Futbol Federasyonu'na operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında pek çok eve baskın yapıldığı, 28 yıldır İspanya futbolunu yöneten federasyon başkanı Angel Maria Villar, Güney Amerika Konfederasyonu genel direktörü olan oğlu Gorka Villar ve federasyonun mali işler başkan yardımcısı Juan Padron da olmak üzere en az 12 kişinin göz altına alındığı bildirildi.

    Devam eden operasyonda gözaltı sayısının artması bekleniyor.

    Başkan Villar kötü yönetim, bireysel yolsuzluk, sahtecilik ve kişisel çıkar ile suçlanıyor.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:21
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