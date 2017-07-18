Fatih Terim, İstanbul’da
Alaçatı'da yaşanan tartışmayla gündeme gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İstanbul'a geldi.
Türkiye Futbol Direktörü olduğu için Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nu kullanan Fatih Terim, gazetecilerin Alaçatı'da yaşanan olayla ilgili olarak sorularına sadece, "Konu yargıya intikal etti" şeklinde yanıt verdi.
Terim bir gazetecinin, "Damadınızın ablası bir açıklama yaptı. Bu konuda bir şey söyler misiniz ?" şeklindeki sorusuna ise gülerek, "Hepinizi öpüyorum" dedi.
Fatih Terim ve eşi Fulya Terim daha sonra Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 12:28
-
Fenerbahçe'ye tanıdık golcü
Toplam 1
Yorum
akigo yetenekli ve karakterli bir futbolcu.fenerde iş yapar bence.
-
Forvete yeni aday: Negredo
Toplam 9
Yorum
44istanbul Golcü, stopper, sag kanat... bu siralamayla cok saglam transfer yapilmasi lazim. Golcü olmazsa olmaz! Golcü bulamdan lige baslarsan, ilk 3 giremezsin. Diger bölgelere bir türlü caresi bulunur. Ama avrupada basarili olmak istiyorsan, bu 3 bölgeye cok iyi takyiveler sart!
-
Aslan gibi teklif
Toplam 13
Yorum
hakbeymus 12 kişi var burda :))))
Fatih Terim, İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.