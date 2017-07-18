 Fatih Terim, İstanbul’da – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    , İstanbul’da

    <a href="/index/fatih-terim?id=387b5325-cdce-4315-bcc3-aace6738c7d9" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>, İstanbul’da

    Alaçatı'da yaşanan tartışmayla gündeme gelen Türkiye Futbol Direktörü , İstanbul'a geldi.

    Türkiye Futbol Direktörü , bugün yanında eşi Fulya ile birlikte saat 10.45'de Bodrum'dan İstanbul'a geldi.

    Türkiye Futbol Direktörü olduğu için Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nu kullanan , gazetecilerin Alaçatı'da yaşanan olayla ilgili olarak sorularına sadece, "Konu yargıya intikal etti" şeklinde yanıt verdi.

    Terim bir gazetecinin, "Damadınızın ablası bir açıklama yaptı. Bu konuda bir şey söyler misiniz ?" şeklindeki sorusuna ise gülerek, "Hepinizi öpüyorum" dedi.

    ve eşi Fulya Terim daha sonra Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:28
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