Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağı, Milan-Borussia Dortmund karşılaşmasıyla başladı.

Guangzhou kentinde oynanan maçın ilk golü, 16. dakikada Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin'den geldi. Dortmund, Aubameyang'ın 20 (penaltı) ve 62. dakikalarda attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Milan'ın golünü ise 24. dakikada Bacca kaydetti.

Milan'ın bu yaz kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu, 2. yarıda oyuna dahil oldu. Borussia Dortmundlu bir diğer milli futbolcu Emre Mor ise 63. dakikada oyuna girdi.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Lyon kulüpleri katılıyor.