 Dortmund 3-1 kazandı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    3-1 kazandı

    <a href="/index/dortmund?id=34b0e6a5-e517-470c-a6aa-604276c58304" class="" rel="tag">Dortmund</a> 3-1 kazandı

    Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda, Borussia , 'ı 3-1 yendi.

    Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağı, -Borussia karşılaşmasıyla başladı.

    Guangzhou kentinde oynanan maçın ilk golü, 16. dakikada Borussia 'da forma giyen milli futbolcu 'den geldi. Dortmund, Aubameyang'ın 20 (penaltı) ve 62. dakikalarda attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. 'ın golünü ise 24. dakikada Bacca kaydetti.

    Milan'ın bu yaz kadrosuna kattığı , 2. yarıda oyuna dahil oldu. Borussia Dortmundlu bir diğer milli futbolcu Emre Mor ise 63. dakikada oyuna girdi.

    2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

    Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Lyon kulüpleri katılıyor.


    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:40
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