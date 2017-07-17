Terim cephesinden olaylara dair ilk açıklama!

Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in ablası ve iş yeri ortağı Zeynep Çetin, kavganın çıkmasına neden olan tahta çiti müşterilerinin rahatsız olması nedeniyle çektiklerini belirterek, şunları söyledi:

'PARAVANI DÜKKANI ALT ÜST EDİP GİTTİLER'

"Olayın yaşanmasına sebep olan bu çitin yanındaki fırın ve tuvaletler. Bizim arazimizi de içerisine alan fırının olduğu yerdi. Biz bununla ilgili çoğu kez şikayette bulunduk. Burada çalışanların üstsüz çalışmaları, tuvaletten çıkanların uygunsuz görüntüleri hoş olmayan görüntülere yol açtı. Hem işletme sahibi olarak beni, hem de müşterilerimizi çok rahatsız etti. Biz de yönetimden izin alarak bu paravanı yaptık. Daha sonra bu paravanın yıkılması gerektiğini, yıkılmazsa kendilerinin yıkacağını söylediler. 'Biz başına yıkarız' ifadeleriyle bize geldiler. O gece de bize satırla, bıçakla ve sopalarla geldiler. Paravanı, dükkanı alt üst edip gittiler. Bu olay esnasında bebekli kadın müşterilerimize ve çalışanlarımıza saldırıldı. Bazı personelimiz de yaralanmalar oldu. Gerekli mercilere şikayette bulunduk. Konu artık yargıda."

FATİH TERİM YARALANDI MI?



Kavga sırasında Fatih Terim'in burnunun kırıldığı iddialarını yanıtsız bırakan Çetin, "Bizim babamız yok. Fatih Hocam kardeşimin kayınpederidir. Benim de babamdır. Babam sıfatıyla başımdadır. Fatih Hoca'nın yaralandığı konusunda benim bilgim yok" dedi.