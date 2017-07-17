 Senegal'de stadyum duvarı çöktü – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Senegal'de stadyum duvarı çöktü

    Senegal'de stadyum duvarı çöktü

    Senegal’de Demba Diop Stadyumu’nda duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

    Senegal'in başkenti Dakar'da Demba Diop Stadyumu'nda oynanan Lig Kupası finali sonrasında duvar çöktü. Stade de Mbour ve Union Sportive Ouakam arasında oynanan maç 1-1 sona erince uzatmalara gitti. Uzatmalarda kaydedilen golle maçı 2-1 kazanan Stade de Mbour, kupanın da sahibi oldu.

    Maçın ardından iki takım taraftarları arasında kavga çıkarken, polis taraftarları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu sırada duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:05
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