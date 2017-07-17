İngiltere'den müjdeli haber
Galatasaray'ın gündemindeki Fernando ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yazılan Wilfried Bony Manchester City'de kadro dışı kaldı.
Kadroda Wilfred Bony ve Fernando'nun yer almadığı açıklandı. Fernando'nun adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu.
Fildişili forvet Wilfred Bony'nin ismi ise forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesinde yazılı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:43
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 15
Yorum
Aslan LENS IY TOPCU ALANDA IS YAPAR
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Göztepe yolcusu
Toplam 7
Yorum
Aslan HAKANIN SON YILI KALSIN BIZDE OYNASIN AHMET YADA SERDARI KIRAYA VERIN NE AHMET NEDE SAKAT SERDAN HAKANIN KALITESINDE
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 21
Yorum
TARAFTAR CEBINDEN KURUŞ KATKI YAPMAYAN,BİR KEZ MAÇA BİLET ALIP GİTMEYEN ELEŞTİRİYOR,BU TARAFTARLIK DEĞİLDİR
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