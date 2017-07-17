 İngiltere'den müjdeli haber – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    İngiltere'den müjdeli haber

    İngiltere'den müjdeli haber

    Galatasaray'ın gündemindeki ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yazılan Wilfried 'de kadro dışı kaldı.

    Yeni sezon öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlıklarını sürdürecek 'de teknik direktör Pep Guardiola kamp kadrosunu açıkladı.

    Kadroda Wilfred ve 'nun yer almadığı açıklandı. Fernando'nun adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu.

    Fildişili forvet Wilfred Bony'nin ismi ise forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesinde yazılı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:43
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