Akhisar, Kayserispor'u tek golle yendi
Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası'nda Kayserispor'u 1-0 yendi.
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden iki ekip, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuva kapsamında Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Akhisar Belediyespor, ilk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmanın ikinci devresinde daha atak bir futbol ortaya koydu.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Alper Uludağ'ın sol çaprazdan verdiği pasla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eray Ataseven, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
İlerleyen dakikalarda Kayserispor, Umut Bulut ve Ömer Kandemir ile bulduğu iki pozisyonda Akhisar Belediyespor kalecisi Lukac'ı geçmeyi başaramadı.
Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:42
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Castillo için teklif
Toplam 13
Yorum
Cacik Castillo topu iyi taşıyan ama final paslarini ve ortalari iyi olmayan bir oyuncu yattaranin yanından gecemez driblingi iyi ama yeterli olmyr
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Udoh’dan veda mesajı
Toplam 2
Yorum
fenerliadam Udoha çok üzüldüm. Ama obra ona yakın bir oyuncu bulabilir. Bir fbli olarak snejdere de üzüldüm. Gelenler onun pabucu kadar oynayamaz.yazık
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"Beşiktaş ile görüşüyoruz"
Toplam 19
Yorum
renkli Oraya buraya sataşma,hakkıyla kazanan kartala çamur atma,hele hocaya hiç...
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