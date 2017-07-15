 Akhisar, Kayserispor'u tek golle yendi – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Akhisar, 'u tek golle yendi

    Akhisar, Kayserispor'u tek golle yendi

    Süper Lig ekiplerinden , 'nda 'u 1-0 yendi.

    Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden iki ekip, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuva kapsamında Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    , ilk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmanın ikinci devresinde daha atak bir futbol ortaya koydu.

    Karşılaşmanın 56. dakikasında Alper Uludağ'ın sol çaprazdan verdiği pasla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eray Ataseven, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

    İlerleyen dakikalarda , Umut Bulut ve Ömer Kandemir ile bulduğu iki pozisyonda Akhisar Belediyespor kalecisi Lukac'ı geçmeyi başaramadı.

    Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:42
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