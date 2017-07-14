Yıldız kızlar kozlarını paylaşıyor

Kışla Stadı'nda oynanan ve 5 gün devam edecek turnuvada 1561 Burdur Karadenizspor, Antalya Demirspor, Tarsus Gençlerbirliğispor, Konya İdmanyurduspor ve Karaman Yunuskentspor takımları mücadele ediyor. Yıldızlar kategorisinde 1'inci eleme turu 25 grup merkezinde tek devre lig usulünde oynanacak. Gruplarında ilk sırayı alan 25 takım, grup ikincileri arasında en iyi puan ve averaja sahip 7 takımla birlikte 2'nci Eleme Turu'nda yer almaya hak kazanacak.

En iyi puan ve averaja sahip takımlar belirlenirken müsabakalarda alınan sarı- kırmızı kartlar ve disiplin cezaları da belirleyici olacak. 2 ve 3'üncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.