Yıldız kızlar kozlarını paylaşıyor
Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası Akdeniz- İç Anadolu Bölgesi 1'inci Eleme Turu maçları Burdur'da başladı.
Kışla Stadı'nda oynanan ve 5 gün devam edecek turnuvada 1561 Burdur Karadenizspor, Antalya Demirspor, Tarsus Gençlerbirliğispor, Konya İdmanyurduspor ve Karaman Yunuskentspor takımları mücadele ediyor. Yıldızlar kategorisinde 1'inci eleme turu 25 grup merkezinde tek devre lig usulünde oynanacak. Gruplarında ilk sırayı alan 25 takım, grup ikincileri arasında en iyi puan ve averaja sahip 7 takımla birlikte 2'nci Eleme Turu'nda yer almaya hak kazanacak.
En iyi puan ve averaja sahip takımlar belirlenirken müsabakalarda alınan sarı- kırmızı kartlar ve disiplin cezaları da belirleyici olacak. 2 ve 3'üncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:14
-
İşlem tamam
Toplam 18
Yorum
erdi fb sampıon olamaz bu oyunla cok zor
-
Süper Lig ekibinden Sneijder bombası
Toplam 1
Yorum
fener bu antalya boyunu aşan transferlerın pesıne dustu umarım 2 yıl sonra borç batagına dusup 2.lige dusmez
-
Acemi şansı
Toplam 109
Yorum
kendinizi kandirmayin asil acemiler bizimkiler bence adamlar bu takimdan iki tane yiyorsa demek ki bizde buyuk bir ariza var futbol oyunu sifir olan gs kendini ue
Yıldız kızlar kozlarını paylaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.