Geleceğin yıldızları yetişiyor

Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğünün desteklediği İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları 'Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın' sloganıyla Antalya ve 19 ilçesinde 5-18 yaş aralığında çocuklara 32 branşta hizmet verecek.



Zeytinköy 100. Yıl Futbol Tesislerinde hafta içi her gün ücretsiz düzenlenen futbol eğitimleri, futbol antrenörleri tarafından uygulamalı ve teknik yöntemlerle veriliyor.



Çocuklara spor bilinci aşılayarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde 32 branşta il spor merkezlerini açtıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, sağlıklı, zeki, güçlü yarınlar oluşturmak için çocukları spora teşvik ettiklerini ve çocukların spor yaptığını söyledi.



Hacıcaferoğlu, Antalya'da gençlerin branşlar arasında en çok futbolu seçtiğini futbolun fabrikasında geleceğin yıldızlarını yetiştirdiklerini kaydetti. Burhanettin Hacıcaferoğlı, "Yaz spor okulları kayıtları devam ediyor. Spor yapmak isteyen çocukları kurslara bekliyoruz" dedi.