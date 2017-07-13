Geleceğin yıldızları yetişiyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 81 il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen ücretsiz il spor merkezlerinin Antalya şubesi açıldı.
Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğünün desteklediği İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları 'Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın' sloganıyla Antalya ve 19 ilçesinde 5-18 yaş aralığında çocuklara 32 branşta hizmet verecek.
Zeytinköy 100. Yıl Futbol Tesislerinde hafta içi her gün ücretsiz düzenlenen futbol eğitimleri, futbol antrenörleri tarafından uygulamalı ve teknik yöntemlerle veriliyor.
Çocuklara spor bilinci aşılayarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde 32 branşta il spor merkezlerini açtıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, sağlıklı, zeki, güçlü yarınlar oluşturmak için çocukları spora teşvik ettiklerini ve çocukların spor yaptığını söyledi.
Hacıcaferoğlu, Antalya'da gençlerin branşlar arasında en çok futbolu seçtiğini futbolun fabrikasında geleceğin yıldızlarını yetiştirdiklerini kaydetti. Burhanettin Hacıcaferoğlı, "Yaz spor okulları kayıtları devam ediyor. Spor yapmak isteyen çocukları kurslara bekliyoruz" dedi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:09
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Aykut Kocaman her yolu deniyor
Toplam 8
Yorum
WUNKEN BU BECEREKSIZ M TOPAL H ALI KALDIRIM SENER VOLKAN ALPER DIKKAT EDERSENIZ HERMAC OYNATILIYOR,YAKIN PAS BILE VEREMIYORLAR TOP TUTAMIYORLAR
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Beşiktaş'ın son bombası
Toplam 14
Yorum
emre adam taraftar olarak damga vurduk diyor sen ise skorlardan bahsediyorsun. nerenle okuyorsun ya da nerenle anlıyorsun
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 25
Yorum
Murat Valla kimse kusura bakmasın ama arkadaşlar artık bunlarda kulübü dürtmeye çalışıyor. Snaijderde bir yere kadar çok burun kırın ederse yollansın bu ne la kaprisleri istekleri lig başlamadan başladı
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